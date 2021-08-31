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Факти / Lifestyle / Техніка
Максим Зайченко |

Instagram зобов’яже користувачів вказувати вік

Instagram

Соціальна мережа Instagram зробить обов’язковою графу про дату народження. Це стосуватиметься вже зареєстрованих користувачів, які не вказали дату народження. 

Про це зазначено в прес-релізі Instagram.

Компанія таким чином хоче вдосконалити безпеку для молоді та забезпечити правильний досвід для кожної вікової групи. 

Також ця інформація дозволить Instagram персоналізувати рекламу і забороняти дорослий контент для дитячої аудиторії.

Схожу політику відображення постів з делікатним вмістом має і Facebook. Водночас соціальна мережа дозволяє дивитися публікації без вказівки віку – потрібно просто клацнути на зображення.

У компанії повідомили, що нові зміни стосуватимуться вже зареєстрованих користувачів, які не вказали вік. В їхніх акаунтах з’являться відповідні повідомлення. Якщо користувач проігнорує прохання вказати дату народження, він просто не зможе скористатися додатком.

Правильність віку буде визначати штучний інтелект – під час аналізу публікацій, в яких людину вітали з днем народження.

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Джерело: Instagram

Фото: Unsplash

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