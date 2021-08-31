Дослідники з Університету Мічигану та Університету Токіо розробили систему для безпечного доставляння електрики повітрям. Іншими словами, вчені створили кімнату, в якій можна заряджати гаджети за допомогою бездротових технологій.

Завдяки магнітним полям потужність зарядки досягає 50 Вт, тож швидкість заряджання залежить вже від технологій, вбудованих у пристрої. Весь секрет кімнати ховається в її стінах — енергію передають конденсатори, які створюють магнітні поля.

Автор дослідження Алансон Семпл заявив, що технологію можна використовувати не тільки для зарядки смартфонів і ноутбуків в офісах та житлових будинках.

Новинка знадобиться навіть у лікарнях, живлячи енергією необхідні пристрої. Наприклад, сучасні імпланти серця вимагають постійного підключення до електрики — у новій кімнаті в цьому нема потреби. Технологію також можна використовувати на виробничих об’єктах.

Команда розробників зараз працює над створенням складнішої технології — вони хочуть зробити аналогічну коробку, в якій будуть заряджатися пристрої.

За словами дослідників, систему можна легко масштабувати до більших споруд, як-от фабрики або склади, водночас дотримуючись чинних правил безпеки.

На впровадження подібних технологій у приміщення знадобиться час — навіть великі компанії не завжди можуть впоратися з використанням акумуляторів. Наприклад, General Motors припиняє виробництво електрокарів Chevy Bolt через проблеми з акумуляторами та брак мікросхем.

Джерело: University of Michigan

Фото: University of Michigan, Unsplash