Кварцвінілова плитка: плюси та мінуси

Велика кількість інноваційних рішень на ринку підлогових покриттів може поставити в глухий кут будь-якого: ламінат SPC, LVT плитка, кварц-вініл – які переваги і недоліки у цих оздоблювальних матеріалів?

Які експлуатаційні характеристики у різних рішень? В якому випадку застосовувати жорстку замкову плиту, а в якому – гнучку?

Що ми називаємо кварц-вінілом?

Кварц-вінілові покриття – це вся група оздоблювальних матеріалів для підлоги, які випускаються на основі композиту вінілу і мінеральної добавки.

Якщо в складі переважає вініл, а частка мінеральних компонентів не перевищує 20%, мова йде про гнучку LVT плику (або, як її ще називають, плитка ПВХ). Якщо ж частка вінілу становить 20%, а мінеральний порошок – 80%, ми маємо справу з SPC-ламінатом (жорсткої композитної плитою з кам’яного пилу і полівінілхлориду).

У двох цих типів підлогових покриттів є ряд загальних властивостей:

100% вологостійкість;

висока міцність;

високий клас пожежної безпеки (КМ2);

антиковзаючі характеристики;

високий рівень біологічної стійкості;

простота прибирання і відсутність необхідності спеціального догляду за покриттям;

виняткова довговічність (виробники гарантують до 20 років корисної експлуатації в житлових приміщеннях).

Слід також відзначити високі декоративні характеристики, простоту монтажу, високу ремонтопридатність модульної підлоги, а також універсальність: кварц-вініл може використовуватися в будь-якій кімнаті, його широко застосовують в обробці житлових приміщень.

У чому різниця між SPC і LVT

Порівняємо фізичні характеристики SPC і LVT-покриттів:

показники щільності: у SPC-плити – до 2000 кг / м3 (на рівні керамограніта);

у LVT-плитки-до 800 кг / м3, рівень акустичного комфорту: SPC-плита гасить ударні шуми до 15 дБ, А ПВХ-плитка – до 7 Дб;

показники теплопровідності: у SPC-плити-0,27 Вт / м*к (на рівні натурального дерева); у гнучкої плитки-0,16 Вт / м * К;

товщина SPC-плити – від 4,5 до 8,5 мм; у LVT-плитки – до 2,5 мм.

Жорстка кварцвінілова плитка – це підлогове покриття з замковим типом монтажу. Жорсткі планки або дошки з’єднуються в конструкцію типу плаваючої підлоги за допомогою клік-замків: це свого роду конструктор, який не вимагає наявності спеціального досвіду.

За сукупністю своїх фізичних і споживчих характеристик як SPC-плита, так і LVT – плитка з великим відривом виграють у більш звичних підлогових покриттів, в тому числі-преміальних.

Який же з цих варіантів обрати – залежить, з одного боку, від фінансових можливостей, а з іншого – від особливостей приміщення, обробка якого планується. З’ясувати деталі можна безпосередньо у виробників, тим більше що деякі компанії (наприклад, VINILAM), випускають як жорсткий кварц-вініл, так і гнучку ПВХ-плитку.