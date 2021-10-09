Представлено концепт iPhone SE 3

Опубліковано перші рендери дизайну нового бюджетного смартфону iPhone SE 3.

Фотографії показали програмісти YouTube-каналу ConceptsiPhone.

Очікується, що новий смартфон буде представлено в зеленому, рожевому, лавандовому, кремовому, блакитному та чорному кольорах. iPhone SE 3 буде відрізнятися тим, що у нього робоча поверхня екрана буде повністю робочою, тобто, зверху не буде так званого чубчика.

На думку експертів, таким чином Touch ID, найімовірніше, буде переміщено на кнопку живлення. Процесор A15 Bionic, найімовірніше, перебуватиме всередині.

iPhone SE 3 за зовнішнім виглядом буде схожий на iPhone 13. При цьому підтвердження про те, що цей конкретний смартфон буде взагалі випущений, досі немає.

Джерело: YouTube ConceptsiPhone