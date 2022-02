Вчені зробили прорив у ядерному синтезі: якою буде енергетика майбутнього

Європейські вчені заявили, що було здійснено прорив у сфері енергетики, коли їм вдалося розробити практичний ядерний синтез – процес, який живить зорі.

Про свій успіх оголосили вчені з британської лабораторії Joint European Torus (JET), яка спромоглася побити світовий рекорд за кількістю енергії, що виділяється при стисканні двох форм водню.

Проведені тести дали 59 мегаджоулів енергії за п’ять секунд (11 мегават потужності). Подібний результат понад удвічі більший за той, який був отриманий при аналогічних тестах 1997 року.

Отримані результати насправді є не дуже великою кількістю енергії. Однак важливість експерименту полягала в тому, щоб підтвердити правильність розрахунків, розроблених для більшого термоядерного реактора ITER, що будується на півдні Франції.

Він додав, що експеримент дав високу продуктивність, що вивело дослідників на новий щабель.

????Record-breaking 59 megajoules of sustained fusion energy at world-leading UKAEA’s Joint European Torus (JET) facility. Video shows the record pulse in action. Full story https://t.co/iShCGwlV9Y #FusionIsComing #FusionEnergy #STEM #fusion @FusionInCloseUp @iterorg @beisgovuk pic.twitter.com/ancKMaY1V2

— UK Atomic Energy Authority (@UKAEAofficial) February 9, 2022