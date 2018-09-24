Помирають молодими: яка хвороба вбиває українців

Від серцево-судинних захворювань помирає 70% українців.

За даними президента Асоціації кардіологів України Володимира Коваленка, найпоширенішим діагнозом є ішемічна хвороба серця, передає Укрінформ. Також в українців часто трапляються інфаркти, інсульти, порушення серцевого ритму і серцева недостатність.

– Найчастіше помирають у результаті ішемічної хвороби. Саме вона становить той плацдарм, на якому розвиваються ці важкі серцево-судинні захворювання, у тому числі і раптова серцева смерть, – пояснив Коваленко.

Випадки такої смерті нерідко відбуваються посеред вулиці або в інших громадських місцях.

– Найбільш часто помирають молоді люди працездатного віку, чоловіки. На тлі нездорового способу життя – вони більше курять, п’ють, ведуть малорухливий спосіб життя, рідше звертаються до лікарів. Це значна лікарська проблема, оскільки зазвичай гинуть люди, які відчували себе здоровими, – пояснив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.

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До речі, раніше вчені назвали продукт від 5 недуг, у тому числі і від інфаркту та інсульту.