PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Стане причиною № 1! Яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому/

Стане причиною № 1! Яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому

Ожиріння до 2043 року займе перше місце у списку найбільш поширених причин розвитку ракових захворювань серед жінок.

Такого висновку дійшли британські вчені, пише The independent.

Зараз причиною розвитку раку у 12% жінок є куріння. А ось зайва вага і ожиріння призводять до розвитку онкозахворювань у 7% жінок.

За даними британської компанії Cancer Research UK кількість курців знижується, а ось кількість людей, які страждають ожирінням, зростає. Тому за 25 років зміниться розподіл причин розвитку онкозахворювань.

За прогнозами організації, у 2035 році у світі причиною розвитку раку буде у 10% людей – куріння, а у 9% людей – зайва вага і ожиріння.

У 2043 році, якщо зберігатиметься тренд, ожиріння займатиме першу позицію серед причин розвитку раку у жінок.

Що стосується чоловіків. то куріння залишатиметься головною причиною ракових захворювань довше, ніж у жінок.

Читайте: Помирають молодими: яка хвороба вбиває українців

До речі, вчені оцінили, скільки мільйонів людей помруть від раку цього року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українці наші брати, але Бандера не туди їх покликав – Костянтин Кінчев
Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі
Наречена померла на дівич-вечорі, катаючись у причепі трактора
Двоє солдатів ЗСУ поранені внаслідок вибуху міномета Молот
Гра престолів
В замки Гри престолів пустять туристів
В Україні відключили телеканал UA:Перший – причина
Кевин Систром и Майк Кригер
Засновники Instagram йдуть з компанії – причина
У Кривому Розі маршрутка врізалася в дерево: постраждало 10 осіб
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка