Стане причиною № 1! Яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому

Ожиріння до 2043 року займе перше місце у списку найбільш поширених причин розвитку ракових захворювань серед жінок.

Такого висновку дійшли британські вчені, пише The independent.

Зараз причиною розвитку раку у 12% жінок є куріння. А ось зайва вага і ожиріння призводять до розвитку онкозахворювань у 7% жінок.

За даними британської компанії Cancer Research UK кількість курців знижується, а ось кількість людей, які страждають ожирінням, зростає. Тому за 25 років зміниться розподіл причин розвитку онкозахворювань.

За прогнозами організації, у 2035 році у світі причиною розвитку раку буде у 10% людей – куріння, а у 9% людей – зайва вага і ожиріння.

У 2043 році, якщо зберігатиметься тренд, ожиріння займатиме першу позицію серед причин розвитку раку у жінок.

Що стосується чоловіків. то куріння залишатиметься головною причиною ракових захворювань довше, ніж у жінок.

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До речі, вчені оцінили, скільки мільйонів людей помруть від раку цього року.