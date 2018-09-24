Вівсянка і тости. 5 табу на сніданок

Кукурудзяні пластівці, вівсянка швидкого приготування, булочка з маслом, тости та енергетичні батончики категорично не можна їсти після пробудження.

Портал 24apteka склав список цих продуктів.

Кукурудзяні пластівці

У рекламі показують, як діти і дорослі снідають кукурудзяними пластівцями. Однак оброблені пластівці містять мінімальну кількість клітковини, а ось цукру і швидких вуглеводів там багато. Це викликає різкий стрибок і не менш різке падіння рівня цукру.

Вівсянка швидкого приготування

Більшість знає, що вівсянка на сніданок корисна для здоров’я. Однак тут не йдеться про вівсянку швидкого приготування.

Все тому, що вівсянка швидкого приготування містить менше клітковини, ніж справжня, а, значить, менше корисних мікроелементів.

Булочка з маслом

Хто відмовиться від булочки з маслом на сніданок? Це ж смак дитинства! Але не варто забувати, що калорійність такої булочки дорівнює 4 шматкам білого хлібу.

Цей сніданок поганий тим, що містить високий рівень цукру, дуже калорійний і має низький вміст білка.

Тости

Це дуже популярний сніданок, однак він не містить білків. А через те, що тости смажать, людина відчує голод через годину.

Енергетичні батончики

Це популярний сніданок серед тих, хто просто не встиг поснідати вдома. Батончик можна купити у магазині і з’їсти по дорозі на роботу. І хоча такі продукти непогано насичують, вони не приносять ніякої користі людині.

Батончики містять невелику кількість клітковини, але багато цукру.

Читайте: Чим загрожує відмова від сніданку

До речі, раніше ми писали, як прокинутися вранці і легко почати день.