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3 причини завести собаку, коли в будинку є дитина

Батьки не повинні відмовлятися від домашнього улюбленця, якщо у них з’являється дитина.

Чому батькам все-таки варто заводити тварин, коли з’являються діти, розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

– Поширена думка, що тварини можуть негативно впливати на імунну систему, сприяти розвитку алергії й астми та просто приносити бруд. Проте, дослідження показують, що насправді домашні улюбленці можуть бути корисними для здоров’я малюків, – пише Супрун.

За її словами, ранній контакт з певними бактеріями може сформувати у дітей імунні реакції, що, у свою чергу, є профілактикою алергії і ослабленого імунітету.

Так, вчені знайшли бактерію, що переноситься собаками, яка позитивно впливає на розвиток мікрофлори кишечника.

Дослідження понад 700 канадських дітей показують, що у тих, хто тримав собаку будинку і після народження, було значно більше бактерій, які знижують ризик алергії (дерматит і астма) та ожиріння.

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Крім того, за словами Супрун, і коти можуть захистити дитину від розвитку астми.

– Надмірна чистота може впливати на наш імунітет не найкращим чином. Навіть непатогенні бактерії потрібні нам для тренування імунної системи. Чим раніше і регулярніше у дітей з’являється можливість контактувати з нешкідливими мікроорганізмами, тим краще тренується їх імунна система.

Нагадаємо, ВООЗ назвала найнебезпечнішу хворобу у світі.

Фото: Dziana Reyantovich/Dreamstime.com

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