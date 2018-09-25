3 причини завести собаку, коли в будинку є дитина

Батьки не повинні відмовлятися від домашнього улюбленця, якщо у них з’являється дитина.
Чому батькам все-таки варто заводити тварин, коли з’являються діти, розповіла виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
– Поширена думка, що тварини можуть негативно впливати на імунну систему, сприяти розвитку алергії й астми та просто приносити бруд. Проте, дослідження показують, що насправді домашні улюбленці можуть бути корисними для здоров’я малюків, – пише Супрун.
За її словами, ранній контакт з певними бактеріями може сформувати у дітей імунні реакції, що, у свою чергу, є профілактикою алергії і ослабленого імунітету.
Так, вчені знайшли бактерію, що переноситься собаками, яка позитивно впливає на розвиток мікрофлори кишечника.
Дослідження понад 700 канадських дітей показують, що у тих, хто тримав собаку будинку і після народження, було значно більше бактерій, які знижують ризик алергії (дерматит і астма) та ожиріння.Читайте: Чи можна везти пацієнта ногами вперед - Супрун розвіяла міф Щоб не "здали" нерви. Супрун розповіла про користь медитації Як краще тренувати мозок - поради від Супрун
Крім того, за словами Супрун, і коти можуть захистити дитину від розвитку астми.
– Надмірна чистота може впливати на наш імунітет не найкращим чином. Навіть непатогенні бактерії потрібні нам для тренування імунної системи. Чим раніше і регулярніше у дітей з’являється можливість контактувати з нешкідливими мікроорганізмами, тим краще тренується їх імунна система.
Нагадаємо, ВООЗ назвала найнебезпечнішу хворобу у світі.