Не у соку. У чому головна користь лимона

Більшість людей знає про користь лимонів, лимонного соку, але мало хто знає, що у цедрі лимона міститься у 5-10 разів більше вітамінів.

Цілющими властивостями лимон багато у чому завдячує саме шкірці, пише портал Країна Здоров’я.

Цедра лимона для здоров’я кишечника

Через незбалансоване харчування, велику кількість білка з червоного м’яса виникає рак товстої кишки. У зв’язку з цим цедра лимона особливо цінна. У ній дуже багато флавоноїдів діосміна і гесперидину – речовин, які активно пригнічують виникнення і розвиток пухлини у товстому кишечнику.

Цедра лимона як профілактика діабету

Вона містить велику кількість поліфенолів – речовин, які перешкоджають утворенню жирового прошарку на животі, абдомінального жиру. Останній сприяє розвитку цукрового діабету.

Цедра лимона для шкіри

У цедрі лимона міститься лімонен – ​​безбарвна речовина, яка здатна протистояти розвитку раку шкіри у людини. Це одна з найцінніших речовин, яка входить до складу лимонного масла. Цедра протистоїть старінню шкіри.

Читайте: Стане причиною № 1! Яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому

До речі, раніше ми писали, як правильно їсти лимони.