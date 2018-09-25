Різке збільшення хворих на кір: за тиждень майже 570 людей

За 38-й тиждень 2018 року в Україні на кір захворіли 563 людини: 185 дорослих і 378 дітей. Це на 28% більше, ніж попереднього тижня.

Відбулося прогнозоване збільшення захворюваності на кір, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

– З початком навчального року відбулося прогнозоване збільшення кількості захворювань на кір серед дітей – 378 випадків цього тижня проти 253 минулого (дорослі: 187 та 185 випадків відповідно). Це на 28% більше, ніж попереднього тижня, – йдеться у повідомленні.

При цьому у МОЗ нагадують, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.

Загалом з початку року на кір захворіли 31 443 людини – 12 757 дорослих і 18 686 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 6 195 людей), Закарпатській (всього 3 105 людей), Івано-Франківській (всього 2 886 людей), Одеській (всього 2 437 людей), місті Києві (всього 2 218 людей) та Тернопільській (всього 1 713 людей) областях.

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Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (5830 людей), Закарпатській (3014 людей), Івано-Франківській (2757 людей), Одеській (всього 2355 людей), місті Києві (всього 2098 людей) та Тернопільській (всього 1606 людей) областях.