26 вересня людство відзначає Всесвітній день контрацепції.

Коли йдеться про контрацепцію, перше, що приходить на думку, – презерватив. Однак методів запобігання небажаній вагітності існує багато, в кожного – свої переваги. Ми підібрали для вас 5 альтернатив презервативам.

Стерилізація

Найефективніший метод контрацепції з надійністю 99,9%. Жінок стерилізують шляхом перев’язки маткових труб, а чоловіків – методом вазектомії. Проте основним недоліком такого виду контрацепції є радикальність. Якщо через якийсь час ви захочете дітей, вам це вже не вдасться.

Оральні контрацептиви

Надійність таблеток оцінюють на рівні до 99,7%. Вони комплексно впливають на жіночу статеву систему за допомогою гормонів і пригнічують овуляцію. Крім того, вони знижують ризик інфекційних захворювань і зменшують крововтрати під час менструації. Важливо, що різні таблетки містять різні дозування і поєднання гормонів.

Внутрішньоматкова контрацепція

Надійність спіралі та гормональної системи коливається від 99,2 до 99,8%. Спіраль є своєрідним бар’єром, який перешкоджає прикріпленню заплідненої яйцеклітини в матку. Гормональна система – виділяє певну кількість гормону, який пригнічує рухливість сперматозоїдів.

Серед недоліків спіралі – підвищений ризик запалень, хворобливі менструації і ризик позаматкової вагітності. У свою чергу гормональна система не підійде жінкам, які планують незабаром зачаття, оскільки її ставлять на 5 років.

Гормональний пластир або кільце

Надійність цих неінвазивних методів – близько 92%. Недоліками такого методу контрацепції є те, що гормональний пластир помітний і його необхідно міняти щотижня. У свою чергу вагінальне кільце змінюють раз на місяць, однак його використання може вплинути на характер менструацій, а також викликати різні побічні ефекти.

Сперміциди

Хімічні речовини у вигляді вагінальних свічок, кремів, пігулок і капсул. Такі контрацептиви руйнують мембрану сперматозоїдів. Ефективність методу – не більше 70%. Недолік сперміцидів полягає в тому, що вони потребують постійного введення перед статевим актом. Окрім того, часто вони можуть бути причиною подразнення і запалення слизової оболонки, а також вагінального кандидозу.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав сексуальність і секс даром Божим.