Дружина покинула і зайнявся собою: 186-кілограмовий чоловік став качком

Стівен Рінго зі штату Теннессі, США, важив майже 186 кілограмів, коли його дружина заявила, що не може спати з ним через це. Тоді чоловік почав займатися спортом і сів на дієту, в результаті чого сильно схуд.

Про це повідомляє Daily Mail.

38-річний інженер-програміст у молодості був підтягнутим і сильним, але любов до фастфуду непомітно зруйнувала його життя. Виглядав він ось так.

Стівен розповідає, що щодня об’їдався двома Біг-Маками, двома порціями великої картоплі фрі і випивав дві великих склянки коли, а також з’їдав 20 курячих наггетсів щодня на обід, а потім піцу з Domino’s на вечерю.

Чоловік розповідає, що вперше задумався про те, що вага заважає йому жити, після того як вони вирушили з дружиною в Нью-Йорк у 2012 році.

Стівену доводилося робити постійні привали на лавках після коротких піших прогулянок. Він був не в змозі навіть самостійно надягати шкарпетки.

Але у 2016 році дружина Стівена заявила, що не має наміру більше з ним жити. Коли дружина залишила чоловіка одного, він нарешті вирішив взятися за себе.

Спочатку Стівену тренування давалися вкрай складно, але він не засмучувався і продовжував займатися щодня.

Чоловік розробив спеціальну систему харчування. Замість колишніх бургерів і піци Стівен тепер їсть багато овочів, фруктів і нежирне м’ясо.

На повне перетворення у чоловіка пішло два роки. Він скинув 101 кілограм.

Стівен заявив, що втрата ваги додала йому впевненості. І хоча колишня дружина так і не повернулася до нього, він упевнений, що в майбутньому зможе стати для когось ідеальним партнером.

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