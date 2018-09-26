На Рівненщині у школі-інтернат отруїлося 20 дітей

У Рівненській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців і персоналу Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Уже госпіталізовано 22 дітей і 2 дорослих.

Про це повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Загальна кількість хворих становить 24 людини, з них 22 дитини і 2 працівники закладу. Госпіталізовані в інфекційні відділення 16 хворих (у Здолбунівській ЦРЛ перебувають 11 хворих, у Млинівській ЦРЛ – 4, у Костопільській ЦРЛ – 1) і ще 8 дітей лікуються амбулаторно (у Здолбунівському районі -3 дитини, Рівненському – 2 та по одному – в Острозькому, Дубенському та Сарненському районах).

Встановлено, що збудником, який викликав захворювання дітей, стала сальмонела ентерітідіс. Збудник був виявлений у хворих, в охолодженому сирому м’ясі і на робочих поверхнях харчоблоку (поличка холодильника, терка для варених овочів, лоток для сирого м’яса).

Головними причинами інфекції називають недотримання правил особистої гігієни та порушення санітарно-гігієнічних вимог під час приготування та зберігання харчових продуктів

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До речі, у п’ятьох осіб, що отруїлися на поминальному обіді в кафе Луцька з 19 по 21 серпня, діагностували сальмонельоз.