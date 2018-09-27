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Суп їсти щодня не треба – Супрун

Чи потрібно їсти щодня суп, і чи приносить це користь для нашого здоров’я.

– Їсти чи не їсти суп — більше питання смаку, аніж здоров‘я, – зазначає в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Навіть якщо ви зовсім відмовитеся від супу – це не матиме шкідливих наслідків. Адже в країнах, де майже не їдять рідкі страви – показник гастроентерологічних захворювань не має суттєвих відмінностей від нашого.

За словами Супрун, жодного наукового підтвердження, що їсти суп потрібно щодня немає.

Збалансоване різноманітне харчування і достатньо рідини упродовж дня позбавляють нас потреби їсти суп чи борщ.

Але час від часу суп все-таки потрібно їсти:

  • Забезпечення потреби в споживанні овочів. За рекомендацією Британської служби здоров‘я варто їсти 5 порцій овочів і фруктів (одна близько 80 грамів). Саме тарілка супу вміщує мінімум дві необхідні порції.
  • Ідеальний варіант збереження поживних речовин. В супі корисні вітаміни чи мінерали лишаються у страві. Жири, що є в супі, сприяють кращому засвоєнню рослинних пігментів каротиноїдів. Це — про-вітамін А, необхідний для здоров‘я зору, шкіри та імунітету.
  • Cуп чи борщ — це рідина. А добре зволожена їжа краще перетравлюється.

В ідеалі, суп має бути не дуже жирний, і готувати його слід без смаження овочів. Замість борошнистої заправки крем-супів краще використовуйте сочевицю, що додасть корисного білка до страви та клітковини.

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Нагадаємо, ВООЗ назвала найнебезпечнішу хворобу у світі.

Фото: Nathalie Jolie/Unsplash

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