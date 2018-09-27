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Вчені запропонували видавати алкоголь за рецептом

Кембриджські вчені вважають алкоголь наркотиком і хочуть, щоб його продавали тільки за рецептом.

Про це пише журнал The BMJ.

Дослідники говорять, що шкоди від алкоголю більше, ніж від тютюну, героїну і гашишу разом узятих. Через те, що вільний доступ до алкоголю, виникає багато соціальних проблем.

– Найбільш успішними є ті країни, де ціни на алкоголь завищені, а доступність знижена, – заявляють вчені.

Алкоголь – одна з головних причин смерті дорослих людей. Щорічно від спиртного помирає близько 2,8 млн осіб.

– Спиртне може вбивати повільно – через хвороби, викликані його вживанням, а може швидко – через травми, зароблені у п’яному стані або отруєння, – зазначили дослідники.

Вчені пропонують забути про інтереси виробників, офіційно визнати алкоголь наркотиком і видавати його тільки в якості лікарського засобу, якщо це необхідно.

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До речі, в Україні від 4 до 20% зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

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