Новий законпроект про аптеки регламентує вимоги до їх розміщення, освіти їх власників та не дозволяє одному власнику мати більше чотирьох аптек

Роз’яснення щодо нових норм законопроекту №8591, який змінює правила роботи на аптечному ринку, надали автори законодавчої ініціативи, передає РБК-Україна.

Зокрема член комітету ВР з питань охорони здоров’я Андрій Шипко зауважив під час обговорення законопроекту, що він повністю гармонізується з європейським законодавством, а головна його мета це захист інтересів пацієнтів.

– Запропонований законопроект повністю гармонізується з європейським законодавством. Відповідно до запропонованих норм, надпотужні аптечні мережі які сьогодні де-факто існують в Україні, які отримують надприбутки з продажу лікарських засобів, більше не зможуть існувати в тому форматі в якому існують на сьогодняшній день. Головна теза законопроекту №8591 про те, що аптечний заклад не є торгівельною точкою, а є закладом охорони здоров’я – відмітив Шипко.

Співавтор законопроекту Ірина Сисоєнко також відзначила необхідність зміни існуючої моделі на аптечному ринку з комерційних інтересів власників аптечних мереж на модель захисту інтересів пацієнта.

– Введення нових європейських стандартів в запропонованому законопроекті має змінити загальну філософію функціонування аптечного сегменту – від особистих комерційних інтересів власників аптечного бізнесу на ту філософію власника, яку можна спостерігати наприклад в Німеччині, де один фармацевт володіє однією або ж двома аптеками, передає їх у спадок своїм дітям, але це не є тією діяльністю, яка дозволяє отримувати надприбутки аптечним мережам. Тому такий власник дуже цінує кінцевого споживача, який зацікавлений в тому, щоб прийти в аптеку і купити найякісніший, доступний за ціною лікарський засіб, і робить для цього все необхідне, – сказала Сисоєнко.

Разом із тим в МОЗі також надають схвальну оцінку законодавчій ініціативі та готові її підтримувати, але зауважують, що між першим і другим читаням необхідно буде доповнювати законопроект нормами, які забезпечать якісний територіальний принцип розміщення аптечних закладів, перш за все на селі.

Таку думку озвучив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик:

– Те що пропонується законопроектом успішно функціонує у більшості країн, в тому числі країн Європейського союзу. Міністерство охорони здоров’я буде підтримувати цей законопроект, додавши свої зауваження після першого читання.

Роман Ілик зазначає, що вкрай важливо, щоб аптечні установи не концентрувалися в так званих прохідних місцях, а були розподілені територіально рівномірно, особливо в сільській місцевості. Також за його думкою, важливо щоб цією діяльністю займалися професійно підготовлені люди. Якщо ж люди не мають відповідної кваліфікації і освіти, то безумовно виникає ризик того, що в аптечній установі фармацевтична послуга не має реально тієї якості, на яку ми могли б розраховувати, – додав заступник міністра.

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Нагадаємо, що законопроект №8591 про підвищення економічної конкуренції в аптечному сегменті та збільшення цінової та фізичної доступності лікарських засобів для пацієнтів був зареєстрований у Верховній Раді 12 липня.

Авторами законопроекту є народні депутати Ірина Сисоєнко, Ганна Романова, Тарас Кремінь, Олександра Кужель, Ольга Богомолець, Олена Кондратюк, Ірина Геращенко, Олег Мусій та Андрій Шипко.