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Закон про аптеки: вимоги до розміщення, освіта власників та дозволена кількість

Новий законпроект про аптеки регламентує вимоги до їх розміщення, освіти їх власників та не дозволяє одному власнику мати більше чотирьох аптек

Роз’яснення щодо нових норм законопроекту №8591, який змінює правила роботи на аптечному ринку, надали автори законодавчої ініціативи, передає РБК-Україна.

Зокрема член комітету ВР з питань охорони здоров’я Андрій Шипко зауважив під час обговорення законопроекту, що він повністю гармонізується з європейським законодавством, а головна його мета це захист інтересів пацієнтів.

– Запропонований законопроект повністю гармонізується з європейським законодавством. Відповідно до запропонованих норм, надпотужні аптечні мережі які сьогодні де-факто існують в Україні, які отримують надприбутки з продажу лікарських засобів, більше не зможуть існувати в тому форматі в якому існують на сьогодняшній день. Головна теза законопроекту №8591 про те, що аптечний заклад не є торгівельною точкою, а є закладом охорони здоров’я – відмітив Шипко.

Співавтор законопроекту Ірина Сисоєнко також відзначила необхідність зміни існуючої моделі на аптечному ринку з комерційних інтересів власників аптечних мереж на модель захисту інтересів пацієнта.

– Введення нових європейських стандартів в запропонованому законопроекті має змінити загальну філософію функціонування аптечного сегменту – від особистих комерційних інтересів власників аптечного бізнесу на ту філософію власника, яку можна спостерігати наприклад в Німеччині, де один фармацевт володіє однією або ж двома аптеками, передає їх у спадок своїм дітям, але це не є тією діяльністю, яка дозволяє отримувати надприбутки аптечним мережам. Тому такий власник дуже цінує кінцевого споживача, який зацікавлений в тому, щоб прийти в аптеку і купити найякісніший, доступний за ціною лікарський засіб, і робить для цього все необхідне, – сказала Сисоєнко.

Разом із тим в МОЗі також надають схвальну оцінку законодавчій ініціативі та готові її підтримувати, але зауважують, що між першим і другим читаням необхідно буде доповнювати законопроект нормами, які забезпечать якісний територіальний принцип розміщення аптечних закладів, перш за все на селі.

Таку думку озвучив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик:

– Те що пропонується законопроектом успішно функціонує у більшості країн, в тому числі країн Європейського союзу. Міністерство охорони здоров’я буде підтримувати цей законопроект, додавши свої зауваження після першого читання.

Роман Ілик зазначає, що вкрай важливо, щоб аптечні установи не концентрувалися в так званих прохідних місцях, а були розподілені територіально рівномірно, особливо в сільській місцевості. Також за його думкою, важливо щоб цією діяльністю займалися професійно підготовлені люди. Якщо ж люди не мають відповідної кваліфікації і освіти, то безумовно виникає ризик того, що в аптечній установі фармацевтична послуга не має реально тієї якості, на яку ми могли б розраховувати, – додав заступник міністра.

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Нагадаємо, що законопроект №8591 про підвищення економічної конкуренції в аптечному сегменті та збільшення цінової та фізичної доступності лікарських засобів для пацієнтів був зареєстрований у Верховній Раді 12 липня.

Авторами законопроекту є народні депутати Ірина Сисоєнко, Ганна Романова, Тарас Кремінь, Олександра Кужель, Ольга Богомолець, Олена Кондратюк, Ірина Геращенко, Олег Мусій та Андрій Шипко.

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