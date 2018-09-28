Народжений без пеніса 45-річний британець Ендрю Уордл, якому влітку встановили імплант статевого органу, впав у кому через кілька днів після першого справжнього сексу у своєму житті.

Як повідомляє DailyStar, пеніс, зроблений зі шкіри руки Ендрю, функціонує за допомогою кнопки, завдяки якій відбувається ерекція.

Кохана Ендрю і лікарі переживали, що такий стан чоловіка міг спровокувати секс. Чоловік був без свідомості близько п’яти днів, лікарі прийшли до висновку, що йому потрібно видалити жовчний міхур.

Англієць є жертвою екстрофії сечового міхура – рідкісного родового дефекту, при якому цей орган формується зовні тіла. У Ендрю є яєчка, але немає пеніса. Ще дитиною він пройшов через хірургічну операцію по створенню штучного проходу в сечостатеву систему. Після цього він пережив ще 15 операцій.

Ендрю довгий час страждав від проблем з нирками. Він знаходився у такому розпачі, що навіть намагався накласти на себе руки, але у 2012 році лікарі дали йому надію на установку протеза. Лише у 2014 Ендрю пройшов через першу операцію з видалення стоми, і згодом йому було потрібно ще два роки для завершення всієї цієї процедури.

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До речі, в Азербайджані народилася дитина з двома статевими органами, один з яких знаходиться на спині.