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В Україні ввели заборону на популярні ліки для дітей

В Україні тимчасово заборонили краплі для немовлят Колігаз.

Дитина

В Україні ввели тимчасову заборону на розповсюдження крапель від надмірного газоутворення для немовлят – Колігаз, повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мова йде про краплі Колігаз-Здоров’я 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій.

Виробником є ТОВ Фармацевтична компанія Здоров’я, Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.

Читайте: В Україні заборонили вакцину з Франції

До слова, в Україні тимчасово заборонили етиловий спирт.

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