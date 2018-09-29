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Вперше в історії! Людина заразилася небезпечним вірусом від щурів

Вчені Гонконзького університету вперше діагностували щурячий вірус гепатиту Е у людини.

До сих пір не було жодного випадку зараження людини цим вірусом від щурів, пише газета South China Morning Post.

Чоловікові, який захворів, – 56 років. Раніше він переніс трансплантацію печінки. Його аналізи показали аномальні функції органу без явної причини. Після досліджень у нього виявили імунну відповідь на щурячий вірус гепатиту E.

Чоловік, вважають вчені, заразився через їжу, в яку потрапив послід гризунів. У нього вдома виявили велике скупчення щурів. У його випадку ризик зараження був дуже високим через слабкий імунітет після операції.

На сьогоднішній день чоловік відчуває себе добре – він отримав антивірусне лікування.

Дослідники вважають, що перший такий випадок зараження сигналізує про те, що необхідно звернути пильну увагу на проблему щурів, які у багатьох випадках з’являються через велике скупчення сміття.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку вірусом гепатиту Е заражаються 3,3 млн людей. Найбільше випадків – у країнах Східної та Південної Азії. Найпоширеніше джерело зараження – прісна вода.

Перші симптоми зараження: розлад травлення, погіршення загального самопочуття, шкірний висип або біль у суглобах, через деякий час – жовтяниця. Крім того, захворювання може викликати гостру печінкову недостатність.

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До речі, раніше вчені з’ясували, яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому.

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