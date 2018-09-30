Інтенсивний робочий графік, напруга і стрес роблять свою справу. Тому Факти ICTV підготували поради, як постійно хотіти сексу і не відмовлятися від нього.

Чому не хочеться сексу після роботи?

Як тільки ви опиняєтесь вдома, намагаєтесь як можна швидше дістатися до ліжка. Або, не встигнувши заснути вже думаєте, як би завтра потрапити додому раніше, аби пограти на комп’ютері.

Неможливо постійно думати про секс, або хотіти сексу (може зі мною хтось не погодиться. – Ред.), коли ти дуже втомлений або день вбивається на такі шкідливі звички як:

Робота вхолосту

Оптимізуйте свій робочий процес, щоб витрачати менше часу при хорошій продуктивності.

Соціальні мережі

Особливо це стосується тих, хто в телефоні і в комп’ютері проводить багато часу через роботу. Коли ви гортаєте, хоч і веселі, сторінки, то ваш мозок все одно напружений.

Погана їжа

Шкідлива їжа негативно впливає на лібідо. Не потрібно себе сильно обмежувати або голодувати, досить правильно харчуватися і вживати з їжею всі необхідні вітаміни і мікроелементи. Також не варто забувати про харчові афродизіаки: устриці, перець чилі, спаржу, селеру, банани, волоські горіхи і сухофрукти: інжир, чорнослив, родзинки.

Сидячий спосіб життя

Робота за комп’ютером, сидіння за кермом або біля телевізора. Це сприяє тому, що поступово накопичується м’язова скутість. Все це безпосередньо позначається на сексуальній скутості і відсутності бажання.

Як підготуватися до сексу після трудових буднів

Для початку варто перестати ставитися до сексу, як до обов’язку. Таке формулювання руйнує будь-які надії на приємні відчуття.

Перше, що ви повинні зробити – відключити мозок! У людей мисленнєва і сексуальна діяльності регулюються корою головного мозку, тому включеною може залишатися лише одна з них, – розповідає сексолог Олеся Степаненко.

1. Прогуляйтеся з коханою людиною півгодинки по парку, розмовляючи не про проблеми та претензії. Обговоріть щось позитивне, відсторонене або поговоріть про секс чи щось романтичне. Зайвим обговорити цю тему не буде, а прийшовши додому ще й захочеться попрактикуватися.

2. Зайдіть дорогою додому в торговий центр за новою білизною. Такий шопінг відразу підніме настрій, та й приміряти новинку відразу захочеться.

3. Також розслабити тіло допоможе масаж. Зробіть релаксуючий масаж з ароматичними оліями і вперед практикуватися. Інший варіант прийняти ванну, а краще зробити це разом.

4. Простимулюйте себе емоційно: почніть обійматися, цілуватися. Також допоможе перегляд романтичної кінострічки або серіалу. А, якщо не любите кіно, є вдосталь чудових книжок у цьому сегменті, які точно вас змотивують 😉

5. Якщо ваша робота нудна і монотонна, то найкраще додати в своє життя трохи ризику та адреналіну. Як мінімум це фізична активність: велосипед, ролики, а можете і з парашутом стрибнути.

– Не бійтеся діяльності пов’язаної з підвищенням адреналіну, адже він стимулює вироблення тестостерону, який відповідає за лібідо, – зазначає сексолог Олеся Степаненко.

6. Приберіть буденність із сексуального життя. Не бійтеся експериментувати і робити сюрпризи. Передчуття таких моментів змусить відкласти втому на задній план.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачено.