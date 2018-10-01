1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Це свято було засновано Північно американським вегетаріанським співтовариством у 1977 році.

Історія вегетаріанства

Вегетаріанство зародилося ще у стародавній Греції та Індії, а також практикувалося у східній культурі.

Піфагор був вегетаріанцем і пропагував такий спосіб життя. Також не їли м’яса і давньоєгипетські жерці, які брали участь у різних ритуалах.

У середині ХІХ століття вегетаріанство зародилося і в Європі, у Великобританії воно почало практикуватися з 1847 року.

Воно завжди супроводжувалося низкою переконань релігійного, філософського або містичного характеру.

Так, послідовники Толстого відмовлялися від м’яса, переконуючи себе у тому, що таким чином вони борються проти зла, що виражається у розправі над тваринами.

У сучасному світі вегетаріанство практикується людьми, що займаються йогою, а також тими, хто схильний до езотеричних наук.

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Види вегетаріанства

Суворе вегетаріанство (веганство) – цей вид вегетаріанства забороняє не тільки м’ясо, але ще яйця птахів і молоко. Їсти не можна не тільки живність, але і все те, що ця живність виробляє;

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Лактовегетаріанство – живність і раніше недоступна до поїдання, але її виробництво – молоко і всі продукти, зроблені з молока – цілком допустимі;

Оволактовегетаріанство – дозволяє вживати не тільки молоко, але і яйця птахів;

Молодовегетаріанство – крім яєць, молока і всіх продуктів, приготованих на цих компонентах, молодовегетаріанці дозволено включати у свій раціон м’ясо птиці і риби. Тобто забороняється їсти тільки м’ясо тварин.

Розрізняють серед напрямків вегетаріанства ще й сироїдство. Тобто, людина харчується тільки свіжою рослинністю, від якої отримує всі необхідні для організму речовини. При такому вегетаріанстві також дозволено вживати горіхи і злаки.

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За і проти

Прихильники вегетаріанства стверджують:

Вегетаріанці їдять овочі і фрукти, а також злаки, горіхи, крупи і отримують від цього досить мінералів, вітамінів та інших необхідних організму речовин, а ось холестерину, що міститься у м’ясі, вони не отримують. Тим самим віддаляють від себе ризик серцево-судинних захворювань і атеросклерозу, що загрожують м’ясоїдам;

Вегетаріанці стверджують, що цілком достатньо енергії, одержуваної з рослинних продуктів, особливо з огляду на любов людей до переїдання. Так є більше шансів зберегти міцне здоров’я і не обрости жиром;

Якщо м’ясоїда привести на справжню бійню, то він більше ніколи не зможе доторкнутися до м’яса – це викликатиме у нього гидливість і нудоту. Вбивати тварин навіть найшвидшим і безболісним способом, навіть з метою прогодувати людство – негуманно, стверджують вегетаріанці.

Супротивники вегетаріанства стверджують:

У фруктах і овочах бракує всіх необхідних організму речовин. Наприклад, у м’ясі містяться амінокислоти, запас яких неможливо заповнити будь-яким іншим шляхом, крім як поїданням самого м’яса. Білки, звичайно, можна отримати з горіхів і бобових. У молоці і кисломолочних продуктах міститься вітамін В2, який вегетаріанці не отримують, а літні люди, які відмовилися від м’яса, страждають від нестачі йоду;

Вегетаріанство зародилося у країнах, де повнісінько найрізноманітніших овочів і фруктів. У більш північних країнах фрукти і овочі не покривають землю у такому достатку, як на Сході, тому вегетаріанського способу життя дотримуватися значно складніше;

Вегетаріанство розраховане на звичайну здорову людину без будь-яких особливостей вікового або фізіологічного періоду. Тобто відмова від м’яса не передбачена для вагітних жінок і матерів, що годують, спортсменів, дітей та підлітків, людей похилого віку і людей, які накопичили будь-які захворювання.

У будь-якому випадку, вегетаріанство – це індивідуальний вибір кожної людини. Для когось – це спосіб життя.

Більш того, з огляду на різноманітність видів вегетаріанства, можна дотримуватися будь-якого з них.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, хто такі вегетаріанці.