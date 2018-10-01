Підсолоджувачі можуть бути ефективними для контролю ваги, а також в якості альтернативи цукру для людей з діабетом. Але це лише один бік думок вчених.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун.

Але існують і дослідження, в яких вказується, що наслідки вживання замінників цукру можуть бути не такими вже й безпечними.

– Навіть безкалорійні підсолоджувачі можуть провокувати перепади рівня інсуліну у крові і сприяти порушенню обміну речовин. Крім того, вживання підсолоджувачів може мати й протилежний ефект до зменшення кількості спожитих калорій – стимулювання апетиту, що може впливати на збільшення ваги, – розповіла Супрун.

Вона додала, що ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок).

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До речі, раніше медики заявили, що відмовитися від цукру не так просто, оскільки він викликає залежність, схожу на наркотичну.