Ума Турман, Демі Мур – сироїди. Наталі Портман, Том Круз, Джаред Лето – вегетаріанці. Яка між ними різниця?

Сьогодні не тільки зірки, але і багато хто з нас експериментують зі своїм харчуванням. Хтось стає веганом, хтось вдається до сироїдіння, а хтось вегетаріанець.

Часто такий вибір обумовлений не смаковими уподобаннями, а бажанням бути здоровішим і краще виглядати.

Факти ICTV розкажуть, чим відрізняються сироїди від вегетаріанців.

Вегетаріанство

Вид харчування, в основному виключає з традиційного меню м’ясо, сир, молоко, яйця, морепродукти. А використовуються продукти рослинного походження.

При цьому харчуванні, продукти можуть проходити будь-які види термічної обробки.

Вегетаріанство ділиться на різновиди:

– Ововегетаріанці – з тваринних продуктів їдять тільки яйця;

– Лактовегетаріанці – з тваринної їжі їдять тільки молоко і молочні продукти;

– Поллотаріанці споживають домашню птицю, але не їдять інших видів м’яса;

– Вегани – виключають всі види м’яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти і часто мед.

Чим корисно

Вегетаріанці рідше хворіють на атеросклероз, деякі захворювання шлунково-кишкового тракту. А також рослинне харчування знижує ризики захворювання серцево-судинної системи.

Сучасні дослідження в медицині стверджують, що вживання м’яса небезпечно для життя людини. Доведено, що м’ясо, поряд з корисними властивостями, має також і шкідливі, які збільшують ризик захворювання на рак.

Але багато вегетаріанців поряд з відмовою від м’яса також відмовляються від носіння одягу, пошитого зі шкіри та хутра тварини. Чи не їдять меду, бо вважають це експлуатацією бджіл. Вегетаріанство – це все-таки більше стиль життя.

Читайте: Скажи “ні” меду і пиву. Чим відрізняються вегани від вегетаріанців

Сироїдіння

Це досить жорстка система харчування. Особливістю сироїдіння є відмова від термічної обробки будь-якого продукту, використовуваного в їжу. Сироїди називають таке харчування “живим”.

На початку XX століття вчені підтвердили, що люди, які харчуються рослинною їжею, мали чудове здоров’я, і середня тривалість життя була вищою, ніж у тих, хто харчувався традиційно.

При сироїдінні використовуються овочі, фрукти, морепродукти (риба, креветки, мідії і морські гребінці), горіхи, мед замість цукру.

Чим корисно

Вченими давно доведено, що більшість вітамінів, ферменти і корисні властивості втрачаються при термічній обробці. Основним плюсом сироїдіння є очищення організму. Також ця система харчування допомагає скинути вагу.

Але не варто відразу кидатися у вир з головою і переходити на сироїдіння. Різкий перехід може завдати шкоди здоров’ю.

У будь-якому випадку вибравши якусь систему харчування, потрібно, перш за все, порадитися з фахівцем, щоб потім не проходити курсів лікування або відновлення організму.

Але якщо рішення перейти на один з перерахованих вище способів харчування стовідсоткове, робити це потрібно не відразу в один момент. Організм повинен поступово перебудуватися на новий вид харчування.

Метою є не відмова від одних продуктів, а заміна і витіснення іншими. А це велика різниця!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, хто такі вегетаріанці.