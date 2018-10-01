Факти ICTV розібрались в питанні, чи варто людині відмовлятися від вживання м’яса та чи не шкодить це вашому здоров’ю

Кожного дня ми більше і більше зустрічаємо людей, які не вживають м΄яса, риби та морепродуктів. Тих, хто обрав цю особливу систему харчування зазвичай називають вегетаріанцями. Тож почнемо з того, що таке вегетаріанство.

Вегетаріанство – спосіб харчування, при якому людина відмовляється від вживання м΄яса, риби (включаючи морепродукти), плоті будь- яких тварин, та іноді яєць. Сурове вегетаріанство – веганство, включає повну відмову від всіх продуктів тваринного походження, як в харчуванні, так і в побуті. Існують різні форми вегетаріанства:

Пескетаріанство. Люди цього напрямку вживають їжу рослинного походження, рибу, яйця, молоко та продукти з нього, уникаючи в своєму раціоні м΄яса. Лактовегетаріанство. Дозволяє вживання молока, їжі рослинного походження, та виключає м΄ясо, рибу (морепродукти), яйця та похідні продукти. Оволактовегетаріанство. Дозволено вживати молоко та продукти із нього, їжу рослинного походження. Заборонено вживати м΄ясо, рибу (морепродукти). Ововегетаріанство. Вживання їжі рослинного походження та яєць. Не містить в раціоні м΄ясо, рибу (морепродукти), молоко.

Вегетаріанці обґрунтовують свій вибір різними причинами: етичними, релігійними, екологічними, естетичними, а також наміром покращити стан здоров’я. Все частіше ми зустрічаємо людей, які надають перевагу саме такому способу життя та харчуванню. Відкриваються нові, спеціальні заклади для вегетаріанців, в яких можна спробувати безліч їжі без м΄яса. Тільки в столиці за останні роки таких закладів стало в декілька разів більше. Та що це, чергова мода та новий тренд, чи усвідомлений здоровий спосіб життя?

Я не їм м‘яса всього два роки, але це рішення далось мені дуже легко, коли я насмілилась на відверту розмову сама з собою. Усвідомивши, що ціна двох хвилин мого задоволення – вбивство живої істоти, я не змогла й далі запихати до рота чиюсь плоть. Я не очікувала якихось бонусів, окрім психологічного полегшення, та через деякий час я забула, що таке тяжкість в шлунку, енергії стало в рази більше, смакові рецептори запрацювали інакше і я відкрила для себе цілий світ смачної їжі. Все ж бути хоч на 000,1 відсотку менше пов‘язаною з вбивствами, жорстокістю і несправедливістю – найважливіший фактор в прийнятті рослинної їжі.

Дарина, 19 років. Вегетаріанка, точніше паскетаріанка. Не вживає м΄яса вже два роки та цілком задоволена цим, такий спосіб життя підходить їй повністю. В майбутньому планує відмовитись від риби та морепродуктів, планує стати веганом.

Вегетаріанство – це круто. Але тоді я ще не знала, які наслідки можуть бути. Я пробула вегетаріанцем рівно 3 роки. За ці роки я повністю звикла жити без вживання м΄яса та риби. Рослинна їжа смачна і корисна, та як виявилось, моєму організму просто необхідне м’ясо. Перед тим, як ставати вегетаріанцем, варто знати, як саме зреагує твій організм на нову дієту. Бо моєму, як виявилось, вона не підійшла. Вегетаріанцем у мене дійсно з΄явилося відчуття легкості, ніби я скинула купу зайвої ваги, хоча насправді я не схудла, відчувала себе добре і пишалася собою. Аналізи я не робила, бо як вже зазначила, почувалася відмінно. Та з часом у мене з΄явилося запаморочення, слабкість, кволість і це дивно, бо раніше такого зі мною не траплялося. Я намагалася не звертати на це уваги, думала, що це перевтома, хоча ніяких фізичних навантажень не мала. Та одного разу при сильному запамороченні я втратила свідомість, таким чином потрапила у лікарню де мені сказали, що у мене анемія і потрібно знову почати вживати м’ясо. Обравши вегетаріанство я хотіла покращити свій загальний стан здоров΄я, а вийшло навпаки, отримала анемію. Але все ж таки я думаю, що це тільки моя особливість і кожен організм реагує по різному. Тепер я знову м’ясоїд і до вегетаріанства повертатись не збираюсь.

Олена, 24 роки. Говорить, що з вегетаріанством потрібно бути обережним і, обираючи цей шлях, переконатися, що він тобі не зашкодить.

Більшість людей у світі, які відмовились від вживання риби та м΄яса – молодь. Цей тренд досить швидко набирає обертів і серед українців. Всі вегетаріанці стверджують, що життя без вживання тваринної плоті є набагато кращим. Вони відчувають себе спокійно та легко, в гармонії з природою. Вегетаріанство – це не просто харчування без м΄яса, це спосіб життя, зовсім інше мислення та думки. Багато хто серед молоді прагне стати вегетаріанцем, та деяким це не під силу, адже броколі та шпинат це добре, модно і корисно, та мамина курочка набагато краще.

Бути м΄ясоїдом чи вегетаріанцем вирішувати Вам, але спочатку це питання потрібно розглянути з медичної точки зору. Чи справді вегетаріанство корисне і правильне, нам розповів сімейний лікар Литвиненко Олександр Юрійович.

Почнемо з того, що такий спосіб життя підходить лише дорослим, ні в якому разі не можна відмовлятися від м΄яса дітям, підліткам, вагітним. М’ясо є джерелом, вітаміну B12, багатьох жирів, білків тваринного походження, також великого вмісту заліза та цинку, який відіграє важливу роль у секреції статевих органів. На жаль, деякі речовини ніякими рослинними аналогами ми замінити не можемо. Для білкового, вуглеводного та жирового обміну, організму необхідний вітамін B12. Його дефіцит може спричинити порушення функціонування нервової системи. Також дефіцит В12 та заліза являється найпоширенішою причиною анемії у вегетаріанців. В результаті недостатності білків в раціоні, організм людини компенсує їх із власних білків, виснажуючи свої запаси, що порушує функцію печінки та може спричинити дистрофію. Щодо плюсів такого способу життя, то вегетаріанство здатне поліпшити самопочуття і загальний стан організму: сприяє нормалізації артеріального тиску, рослинна клітковина сприяє травленню та зменшує ризик ожиріння, відбувається зменшення кількості холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, що значно знижує ризик захворіти на атеросклероз. Тобто можна сказати, що є плюси і мінуси, та якщо ви вже і обрали такий спосіб життя, то стежте за своїм здоров΄ям, при потребі звертайтеся до лікаря. Повністю виключати м΄ясо з раціону не рекомендовано, але якщо ви вже так вирішили, то вживайте яйця, молоко, рибу та інші продукти, що здатні замінити ті корисні речовини які є лише в м΄ясі.

Сподіваємось, що прочитавши поради лікаря ви зрозумієте, яке харчування вам підходить більше. Справжні вегетаріанці, дійсно варті поваги, адже змінити своє життя , відмовитися від звичного не так вже і легко. Чому я говорю справжні вегетаріанці? Зараз у сучасному світі, люди женуться за модою, намагаються бути сучасними, стильними, і це добре. Але інколи це переходить межу, якщо говорити про вегетаріанство, то хіба це круто, коли ти відмовляєшся від м΄яса тільки через моду?

Це не прийшло до тебе з якихось власних причин, це не було твоїм індивідуальним рішенням, ти це зробив бо в сучасному світі багато хто так робить. Поглянути тільки на глянцеві обкладинки журналів та книг: на нас дивляться привабливі, стрункі, щасливі, які стали такими саме завдяки вегетаріанству, а тисячі рецептів не м΄ясної кулінарії щодня нам пропонують по телебаченню, радіо, у пресі. Насправді вегетаріанство – це не новий бренд, це стиль життя, до якого ти дійсно прагнув і довго йшов.

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Багато хто прагне до цього не з якихось релігійних, етичних, гуманних причин, а саме для того, щоб підписати свою сторінку в соц. мережах, як “I am vegaterian”, щоб хвастатись цим в колі друзів. Зазвичай такі витримують від сили один-два місяці. Вегетаріанство повинно бути свідомим рішенням, перш за все ви повинні розуміти чому обираєте саме такий спосіб життя і які цілі ви переслідуєте.

Тож відповідь на запитання Вегетаріанство – мода чи здоровий спосіб життя? – можна сказати впевнено, кожен сам вирішує, що йому потрібно і що для нього саме вегетаріанство. Якщо ви і вирішили поповнити ряди вегетаріанців, то робіть це не для підпису в Інстаграмі, не для того, щоб залишатися в тренді, а заради того, щоб в першу чергу бути задоволеним собою, власним рішенням і почуватися набагато щасливішим.

Анастасія Литвиненко