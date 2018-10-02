Хірургічна маска не захищає від зараження хворобами. Для індивідуального захисту медпрацівників краще використовувати респіратори.

Хірургічна маска не захищає від зараження хворобами. Це особливо важливо усвідомлювати в період, коли багато людей починають хворіти на застуду та грип, переконує в. о.глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, хоча хірургічна маска і має певні переваги, вона працює та захищає не зовсім так, як здається.

– Хірургічна маска захищає медика від великих крапель і бризок біологічних рідин пацієнта.

Також вона зменшує кількість і відстань, на яку поширюються великі краплі – тобто призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб із дихальних шляхів.

Тобто маски необхідно одягати пацієнтам для меншого поширення інфекцій у закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює оперативні втручання.

Натомість хірургічні маски не призначені для захисту від потрапляння збудників у дихальні шляхи, тобто вона не захищає від хвороб тих, хто власне її вдягає, – пояснює Супрун.

Вона також додала, що хірургічні маски неефективні на вулиці.

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На відміну від масок, респіратор фільтрує дрібні часточки, що можуть залишатись у повітрі протягом тривалого періоду.

Дизайн респіраторів передбачає щільне прилягання до обличчя, а здатність респіратору фільтрувати повітря можна визначити за спеціальним маркуванням.

Тому для індивідуального захисту медичних працівників Супрун рекомендує використовувати респіратори.

Раніше Уляна Супрун розповіла, чи потрібно носити бахіли у лікарні.

Фото: Pixabay