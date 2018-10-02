В 2019 году медреформа в Украине продолжит свое действие и коснется семейных врачей, платных услуг и оформления медицинских карт.

Об этом Уляна Супрун рассказала на Facebook.

Программа Бесплатная диагностика

Во второй половине 2019-го года в Украине запустят программу Бесплатная диагностика. Суть программы такова: по направлению от семейного врача вы сможете бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы, а также диагностику в любом медицинском учреждении. За все услуги заплатит Национальная служба здоровья Украины. Правда, услуга будет вводиться постепенно в разных регионах.

Направление от семейного врача

В поликлиниках, которые войдут во второй этап изменений, визит к врачам-специалистам и другие услуги по направлению семейного врача будет оплачивать Национальная служба здоровья. Таким образом ценность деклараций возрастет в несколько раз, поскольку услуги узкого специалиста без направления вы будете оплачивать из собственного кармана. А если пойдете по направлению – за вас платит НСЗУ.

Платные услуги

Однако, платные услуги в медицине останутся. В первую очередь, это произойдет в сфере эстетики и косметологии – бальнеолечения, массажа и других непрофильных медицинских процедур. Они станут платными, причем, медучреждения смогут предоставлять эти услуги платно официально. Таким образом, смогут освободится ресурсы на услуги для лечения украинцев.

Электронная медицинская карта

Главной реформой 2019 года будет перенос всей документации из бумажного в электронный вид. В электронный формат переведут медицинские карты, куда будут заносить данные о здоровье пациента и врачебные назначения. Кроме того, появятся электронные направления к специалистам, рецепты на Доступные лекарства и больничные листы.

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К слову, ранее мы писали, что делать, если хороших врачей “разобрали”.