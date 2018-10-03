Мешканка Колумбії Луїза Фернанда (Luisa Fernanda) зробила татуювання під час вагітності, підхопила інфекцію і стала інвалідом.

Про це повідомило видання Metro.

У татуювання, яку 16-річна дівчина зробила на грудях, потрапили хвороботворні бактерії. Лікарі вважають, що вона ніколи не зможе ходити, оскільки інфекція проникла в її спинний мозок. Їй довелося перенести операцію з видалення зайвої рідини, після чого у неї розвинувся апендицит. Численні ліки, які приймала Фернанда, викликали викидень. Після цього у неї почалася депресія і їй довелося звернутися до психотерапевта.

Дівчина зважилася розповісти журналістам про свої проблеми, щоб попередити ровесників про небезпеку татуювань.

– Мені було непросто, коли я почула від лікарів, що більше не зможу ходити. Моя мама дуже мене підтримувала, – зізналася Фернанда.

Коли дівчину виписали з лікарні, вона зіткнулася з численними труднощами: матері було складно піднімати її з коляски. Тепер вона намагається якомога більше часу проводити поза домом і збирає гроші на нову операцію.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, у якого майстра бити тату, щоб уникнути розчарування та інфекцій.