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На Одещині підтверджено випадок сибірської виразки

В Одеській області підтвердили наявність збудника сибірської язви в однієї особи.

2 жовтня Державною установою Центр громадського здоров’я МОЗ України підтверджено наявність збудника сибірки в однієї  особи, повідомляє ДСНС.

За інформацією, йдеться про мешканця с. Міняйлівка Саратського району. Чоловіка госпіталізували 29 вересня.

Читайте: Маска vs респіратор: що краще захищає від бактерій

Раніше на Одещині госпіталізували п’ятеро людей із діагнозом сибірська виразка після контакту з тушею домашньої корови.

Фото: Pixabay

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