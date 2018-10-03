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Сонячна активність та магнітні бурі: чим небезпечні та як вберегтись

В народі їх називають  Магнітні бурі. Мовою ж вчених: це реакція  магнітного поля землі на спалахи на сонці. Бурі викликають слабкість, підвищення тиску, безсоння і навіть депресію. За словами кардіологів під час магнітних бурь до них звертаються найбільше пацієнтів. Лікарі радять у пік сонячної активності взагалі зробити собі додатковий вихідний.

Потужні бурі можуть вивести з ладу навіть космічні супутники. Відомі випадки, коли втрачався сигнал GPS. В історії назавжди залишиться  і катастрофа 89-го. Тоді  на 9 годин  залишилися без світла  6 мільйонів мешканців Канади. Магнітна буря вивела з ладу всю енергетичну систему провінції Квебек.

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Астрологи ж стверджують: зараз небезпечний період не тільки через магнітні бурі.  Саме зараз значно підвищилася сонячна активність. До того ж ще й планети у вселеній розмістилися особливим чином.

Виявляється, що спалахи на сонці мають свої цикли. Кожні 11 років вони досягають свого піку. І якщо поглянути у минуле, він залишає кривавий слід і в історії. Друга світова війна також почалася на самому піку сонячної активності. А потім був ще  56-й: так звана угорська революція, для придушення якої СРСР ввів війська у сусідню країну. 79-й став початком  війни у Афганістані.

До слова, Факти ICTV розповідали як пережити магнітні бурі.

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