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Пробіжка корисніша за релаксацію – вчені

15-хвилинна пробіжка краще впливає на розум, ніж 15 хвилин спокійної релаксації.

Дане дослідження опубліковано у виданні Research Digest.

Так, короткочасна пробіжка загострює розум, підвищуючи контроль уваги і швидкість сприйняття.

Почасти це відбувається через суб’єктивне почуття наявності більшої енергії.

Результати дослідження показали, що групи релаксації відчували себе менш енергійними.

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Нагадаємо, вчені назвали легкий спосіб продовження життя.

ФотоLzf\Dreamstime.com

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