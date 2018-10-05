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Медреформа в Україні: яка стоматологія буде безкоштовною

Термінова і педіатрична стоматдопомога в Україні надаватиметься за рахунок бюджету.

Термінова і педіатрична стоматологічна допомога в Україні надаватиметься за рахунок коштів держбюджету через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, пише Інтерфакс-Україна.

– Стоматологічну допомогу ми класифікуємо як спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу без направлення сімейного лікаря. Медпослуги без направлення будуть платними, але стоматологічна допомога буде оплачуватися за кошти НСЗУ у випадках, якщо вона термінова або дитяча, – сказав він на семінарі Перші результати медичної реформи: досвід регіонів у рамках міжнародної виставки Public Health у Києві.

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До слова, в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які платні послуги залишаться після медреформи.

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