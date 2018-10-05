Чай із малиною не є панацеєю від застуди, однак його вживання допоможе полегшити симптоми хвороби.

Для багатьох чай із малиною – один із традиційних способів лікування і профілактики застуди.

Проте не завжди її застосовують правильно, розповідає в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Підтримка водного балансу

Під час хвороби людина втрачає багато рідини разом із потом при гарячці та під час інтенсивного кашлю.

Чай із малиною – це додаткова можливість отримати потрібну рідину.

Крім того, вона містить іони – це краще для підтримки організму, ніж просто вода.

Полегшення симптомів застуди

У складі малини є ацетилсаліцилова кислота, яка допомагає знизити гарячку та запалення.

Саме тому малина також допомагає полегшити симптоми застуди.

Однак малина – виключно допоміжний засіб і не може замінити препарати, які рекомендує лікар.

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Підтримка імунної системи

Сира, заморожена чи перетерта малина містить флавоноїди, вітамін С, а також трохи цукру.

Ці речовини необхідні імунній системі та допомагають боротись із хворобою.

Крім того, під час хвороби часто відсутній апетит, тому теплий напій із малиною – хороший засіб, щоб трохи підживити організм.

– Пам’ятайте, чай з малиною не є панацеєю! Бактеріальну інфекцію дихальних шляхів слід лікувати антибіотиками, до яких збудник чутливий, а не лише гарячим чаєм, – наголошує Супрун.

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