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Обережно – грип! Коли в Україні з’явиться вакцина

Імунологічних препаратів проти грипу в Україні поки що немає. Однак уже наступного тижня очікуються їх поставки.

Як інформує Укрінформ, про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України (ЦГЗ).

– Вакцин проти грипу в Україні поки немає. Однак очікуємо їх поставки вже наступного тижня, – зазначили у ЦГЗ.

Читайте: Обережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення

Нагадаємо, що сезон грипу починається у жовтні і цього року в Україну прийдуть 3 віруси. Серед них A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH – 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017.

Українські епідеміологи зазначають, що основним збудником грипу в наступному епідемсезоне буде Singapore (H3N2). Він найчастіше викликає грип у дітей, а у людей похилого віку частіше бувають ускладнення.

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