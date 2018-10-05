В Індії суд оштрафував трьох медиків на 5 тисяч рупій (близько $70) через поганий почерк.

Верховний суд Аллахабада в столиці індійського штату Уттар-Прадеш Лакхнау оштрафував трьох медиків на 5 тисяч рупій за поганий почерк, пише The Times Of India.

До суду надійшли три кримінальні справи з результатами медичного обстеження жертв.

Звіти прийшли з районних лікарень у Ситапур, Уннао та Гонда.

Всі три документа було “неможливо прочитати” через дуже поганий почерк медиків.

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На думку суду, це стало перешкодою роботі судових органів.

Лікарі стверджували, що написали нерозбірливі звіти, оскільки були понаднормово завантажені роботою.

До речі, на Харківщині судитимуть лікаря за неправильний діагноз, що спричинив смерть пацієнта.

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