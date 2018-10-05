Сьогодні весь світ відзначає День посмішки. З нагоди свята Факти ICTV дізналися, як зберегти вашу голлівудську посмішку і здоров’я зубів на довгі роки.

Про це розповів професор, практикуючий лікар з 30-річним досвідом Ярослав Заблоцький.

Чистити зуби мало – потрібно робити це правильно

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Понад 100% українців мають карієс та 80% – пародонтит, а причина цьому відсутність культури здорових зубів. Як правильно чистити зуби, вам може розповісти лише лікар, оцінивши проблеми вашої ротової порожнини. Від проблеми, з якою вам потрібно боротися або ж попередити її, залежить вибір зубної пасти та щітки. Якщо лікар бачить у вас ознаки карієсу, то він рекомендуватиме профілактичну зубну пасту, що попередить виникнення саме цієї хвороби.

Краще обрати електронну щітку

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Орієнтація на бренди та поради продавця вам не допоможуть правильно обрати зубну щітку. Мало хто з українців знає, що ручні щітки за своїм призначенням значно поступаються електронним. Ручна щітка легка, відповідно під час чищення люди сильно притискають її до зубів та витирають борозни на зубах. Електрична щітка тяжка в руках, і людина підсвідомо не відчуває потреби сильно притискати її до зубів, тож чищення нею менш уразливе для зубів та ясен.

Важливо вчасно виявити пародонтоз

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Як правило, люди все життя живуть із цією проблемою і навіть не здогадуються про неї. Критичний момент настає у 50-річному віці, коли зуби розхитуються і починають випадати. Для профілактики та попередження хвороби достатньо лише два рази на день чистити зуби та двічі на рік робити професійну гігієну зубів та ясен. Для вагітних ця хвороба особливо небезпечна, оскільки запалення ясен може спричинити проникнення вірусів в організм жінки та дитини. Тому вагітним потрібно робити професійну чистку раз на три місяці.

З’ясувати, чи не стираєте ви зуби уві сні

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Більшість українців труть вночі зубами, що спричинює стирання зубів. У Великій Британії цю проблему називають “хвороба бізнесмена”: якщо бізнесмен спить, то лише половина голови відпочиває, а друга постійно думає та рефлекторно стискає зуби. Доведено, що тертя зубами – це своєрідний засіб позбавлення стресу. Скреготу зубами неможливо позбутися, але можна захиститися пластмасовими капами, які прописує лікар одягати на ніч.

Зламаний зуб потрібно негайно реставрувати

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Існує три основні причини, через які ламаються зуби – це карієс, пародонтит та співвідношення зубів (прикус). Рідко причиною злому зуба є їжа. Відновлення естетики зламаного зуба залежить від того, як саме ви його зламали. Корекція може бути композитом, керамічною коронкою, вінірами або ж більш довговічний варіант – імплантація.

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До слова, Факти ICTV також зібрали кілька цікавих фактів про посмішку.

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