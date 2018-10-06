У Нетішині збільшилася кількість постраждалих дітей через отруєння в яслах.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що у лікарню доставлена вже 31 людина, у тому числі 26 дітей у віці 3-6 років, і 4 працівники закладу (три вихователя і один помічник вихователя), а також 19-річний чоловік, який контактував з працівниками дошкільного закладу.

Зазначається, що всі діти є вихованцями ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) №6 Радуга.

Лабораторія взяла на перевірку 8 проб випорожнень від хворих дітей. Їх досліджували на наявність антигену ротавірусу проби питної водопровідної води з харчоблоку. Результати інших досліджень будуть отримані 8-9 жовтня поточного року.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження.

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