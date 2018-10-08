Вчені довели, що існує можливість змінити ДНК ембріонів.

Американським вченим вдалося змінити ДНК миші до її народження та тим самим усунути з генетичного коду тварини вроджені хвороби, повідомляє The Guardian.

Досягти бажаного вдалося за допомогою інструмента генного редагування, що відомий під назвою Crispr-Cas9. З його допомогою виправили ген, що мав спричинити відмову печінки у миші.

За словами вчених, знадобиться іще багато часу і роботи, перш ніж цей метод можна буде успішно застосовувати на людях.

– Це дуже концептуальне дослідження. Воно одне з перших. І потрібно провести ще багато досліджень на мишах і великих тваринах, перш ніж взагалі ми задумаємося про клінічні випробування, – розповів доктор педіатр і хірург Вільям Перантеу.

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До слова, 15-хвилинна пробіжка краще впливає на розум, ніж 15 хвилин спокійної релаксації.