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Часник і лимон не допоможуть! Супрун розповіла, як захиститися від грипу

Вберегтися від грипу допоможуть регулярне миття рук і вакцинація.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра МОЗ України Уляна Супрун.

– Не захворіти, крім здорового способу життя і регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу. Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні, – зазначила Супрун.

А ось у категорію того, що не захищає від грипу Супрун віднесла наступне:

  • цибулю або часник;
  • лимон або вітамін С;
  • оксолінова мазь і бальзам Зірочка;
  • імуномодулятори та блокатори вірусів.

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Нагадаємо, що в аптеках України вже з’явилися вакцини проти грипу и стали відомі цини на них.

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