Вберегтися від грипу допоможуть регулярне миття рук і вакцинація.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра МОЗ України Уляна Супрун.
– Не захворіти, крім здорового способу життя і регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу. Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні, – зазначила Супрун.
А ось у категорію того, що не захищає від грипу Супрун віднесла наступне:
- цибулю або часник;
- лимон або вітамін С;
- оксолінова мазь і бальзам Зірочка;
- імуномодулятори та блокатори вірусів.
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Нагадаємо, що в аптеках України вже з’явилися вакцини проти грипу и стали відомі цини на них.
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