Вживання великої кількості снеків призводить до непоправних проблем зі здоров’ям.

Про це у своєму блозі написала американський дієтолог Бріджит Койлой, передає healthyeating.sfgate.com.

– Чіпси є недорогою, смачною і легкодоступною закускою. Але розплата за вживання чіпсів не варта задоволення. Якщо вживати чіпси час від часу, швидше за все, людина, яка веде здоровий спосіб життя, не зіткнеться з проблемами зі здоров’ям. Водночас щоденне вживання чіпсів може завдати непоправної шкоди вашому здоров’ю, – написала лікар.

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1. Чіпси сприяють збільшенню ваги.

– Чіпси містять велику кількість жирів і калорій, що підвищує ризик збільшення ваги і, як наслідок, ожиріння. Дослідження, проведене в 2015 році, і опубліковане в журналі Health Affairs, показало, що картопля, смажений в олії (включаючи чіпси), належить до числа продуктів, найбільш пов’язаних зі збільшенням ваги. Надмірна вага або ожиріння підвищують ризик розвитку діабету, серцевих захворювань і навіть викликають рак.

2. Регулярне вживання чіпсів підвищує кров’яний тиск.

– Натрій, що міститься в чіпсах може негативно вплинути на ваше серцево-судинне здоров’я. Споживання натрію може викликати підвищення артеріального тиску, що може призвести до інсульту, серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця і захворювань нирок. Картопляні чіпси зазвичай містять від 120 до 180 мг натрію на порцію.

3. Вживання чіпсів підвищує рівень холестерину в крові.

– Часте споживання чіпів може сприяти підвищенню рівня холестерину через велику кількість жирів, що містяться в чіпсах. Додатково, в процесі приготування утворюються трансжири – так звана харчова хімія, яка також провокує підвищення рівня холестерину в крові.

Раніше американські вчені розробили рецепт корисних картопляних чіпсів.

Фото: dreamstime.