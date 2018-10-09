У Лос-Анджелесі зареєстрували 57 випадків тифу, переданого блохами.

У районі Лос-Анджелеса стався спалах тифу – бактеріального захворювання, розповсюджуваного вошами та блохами.

Станом на понеділок, в окрузі зареєстровано 57 випадків тифу, переданого блохами, повідомляє VOA з посиланням на окружний департамент охорони здоров’я.

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У четвер департамент оголосив про розслідування спалаху тифу в центральній частині Лос-Анджелеса.

Тоді повідомлялося, що співробітники працюють із міською владою для вжиття заходів екологічної безпеки для запобігання поширенню захворювання.

У липні-вересні в окрузі зареєстрували 9 випадків тифу, пов’язаних із центром Лос-Анджелеса. У шести з цих випадків хворі були бездомними.

Раніше в Одеській області підтвердили наявність збудника сибірки.

Фото: Tobias Arhelger/Dreamstime