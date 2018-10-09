Вакцини проти грипу вже почали розвозити в аптеки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

– Протягом найближчих тижнів в аптеки доставлять всі 350 тис. доз вакцин проти грипу. Тому українці зможуть придбати вакцину в аптеці за свій рахунок і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Вартість вакцин складе від 200 грн до 300 грн, – говориться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що вакцина може бути придбана на кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику – медичних працівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Щорічно в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких становлять захворювання на грип та ГРВІ. За даними минулого епідсезону в Україні було зафіксовано 7 летальних випадків від грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений проти грипу.

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Нагадаємо, що згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні будуть 3 основних штампи грипу, а саме A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH – 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017. Українські епідеміологи зазначають, що основним збудником грипу в наступному епідемсезоне буде Singapore (H3N2).