Вчені з США виявили новий генетичний фактор імпотенції. Дослідники вперше виявили ген, у зв’язку з яким у чоловіків розвивається імпотенція.

Про це пише MedikForum.

Це відкриття, як відзначають експерти, дозволяє говорити, що сексуальна дисфункція у чоловіків частково має генетичну природу.

Зокрема, дослідники встановили, що до появи імпотенції ведуть мутації гена SIM1. Це стало зрозуміло після генетичного тестування приблизно 37 тисяч чоловіків середнього та похилого віку.

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Досі не вдавалося знайти жодного свідоцтва того, що якісь ділянки ДНК можуть бути пов’язані з імпотенцією.

– В цілому вдалося виділити п’ять одиночних мутацій, так чи інакше пов’язаних з еректильною дисфункцією, тільки одна з яких виявилася статистично значущою. Ця помилка перебувала в сегменті так званої “сміттєвої” ДНК, не кодує білки, але впливає на читаємість сусідніх генів, – розповіли вчені.

За їх словами, виявлена ними ділянка генетичного ланцюжка пов’язана не тільки з роботою статевих органів, але і зі схильністю до ожиріння.

Тепер фахівці зайняті пошуком механізму, що дозволяє відключати ген, активізує фізіологічні механізми імпотенції. Це, в свою чергу, дозволить створити перші повноцінні ліки від імпотенції.

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Фото: strondex.