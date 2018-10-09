Менше їсти, більше рухатися – це класика здорового способу життя. Але чи тільки вона може змусити танути зайві кілограми?

Багаті та знамениті мають бути на всі 100. Тільки от ритм зіркового життя нерідко накручує зайві кілограми.

Через все це пройшов лідер гурту ТІК Віктор Бронюк. Зараз він тільки співає про тістечка. В житті від них взагалі відмовився. І вже скинув майже 30 кілограмів.

Найважче, зізнається, було відмовитись від смаженої картоплі з м’ясом.

Узєлков літрами проливає піт товстунів. На шоу Зважені та щасливі.

Тренер жартує, до нього бояться йти худнути. Бо боксерське правило – себе не жаліти, спрацьовує і тут.



Ірина Білик завжди вражала своїми піснями. А нещодавно вразила ще й кардинальними змінами у зовнішності. Стрункою та підтягнутою фігурою. Співачка раз і назавжди перекреслила колишній спосіб життя. Зараз Ірина починає день з походу до басейну. Та дотримується жорсткої дієти.

– Вдень можу з’їсти рибу, м’ясо, салат. Перекус – сир. Ввечері знову риба. М’ясо і салат, – говорить співачка.

5 прийомів їжі. Маленькі порції спалюють кілограми. Білик до такого ритму звикала рік.

Але ось сенсація від американських вчених. Вони перевернули все. Американці кажуть: вуглеводи-корисні. Їх можна їсти і вдень, і на ніч.

Чи правда, що всі вуглеводи корисні?

Вчитуйтесь у напис на упаковці. В інгредієнтах не повинно бути борошна. А тільки зерно. В ньому містяться корисні вітаміни та ферменти.

У коробочці мав би лежати не білий, а бурий чи нешліфований рис. Тоді це буде корисно.

Сирники дехто вважає білковою їжею. Але насправді – це зовсім не так.

Вуглеводи поділяються на прості – це цукор, мед, білий хліб та кондитерські вироби. Та складні – картопля, макарони з твердих сортів пшениці, крупи та бобові. Корисними є тільки вони і, звісно ж, в правильній кількості та не в смаженому вигляді.

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Ось він раціон супермена. Сніданок: вівсянка та яєчня. За три години – курка і рис. Ще за три – картопля і м’ясо.

Міф: щоб схуднути, треба голодувати. Мовляв, три дні на воді та яблуках, або тільки сніданок та вечеря підуть на користь. Неправда. Чим більше у вас прийомів здорової їжі, тим легше вам буде скинути вагу.

І не треба забувати про головний секрет схуднення – вода. Один літр на 30 кг. Починайте зранку випивати келих води, потім в туалет. Почніть день з води і побачите, як швидко це працює.

Міф: треба вживати кисломолочні продукти тільки з нульовою жирністю. Для зберігання продукту природній жир нерідко заміняють крохмалем. А то й ще чимось гіршим. Без жирів харчування неможливе, стверджують дієтологи.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що вбиває українців: малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність.