Сезон грипу починається у жовтні і цього року в Україну прийдуть 3 віруси. Як уберегти себе від вірусу і чи допомагає щеплення від грипу – з цими питаннями Факти ICTV звернулися до терапевта.

Щороку в Україні 6 млн людей страждає від інфекційних захворювань, 98% з яких – грип та ГРВІ. Так, в епідемічному сезоні 2016-2017 років грипом і ГРВІ перехворіло 6,2 млн людей, з яких 65,6% – діти до 17 років.

А за 2017-2018 рр. було зафіксовано 7 летальних випадків від грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений!

Ситуація зараз

Епідемсезон тільки почався і поки захворюваності на грип не було помічено. Але це не привід розслаблятися, адже в Україну йдуть відразу 3 вірусу грипу:

вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вірус, подібний B Colorado / 06/2017.

При цьому основним збудником грипу буде Singapore (H3N2). Він найчастіше викликає грип у дітей, а у людей похилого віку частіше бувають ускладнення.

Як не захворіти на грип

Ви до сих пір думаєте, що часник, лимон або оксолінова мазь захистить вас від грипу? На жаль, такі улюблені народні засоби не панацея.

– Не захворіти, крім здорового способу життя і регулярного миття рук, допомагає вакцина від грипу. Одне щеплення захищає протягом усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні, – зазначила Уляна Супрун.

І їх вже почали завозити в аптеки. Через кілька тижнів 350 тисяч вакцин будуть доступні кожному українцю.

Скільки коштує?

Ціна вакцини в залежності від виробника коливається від 200 до 400 гривень. Плюс потрібно придбати контейнер для транспортування препарату – близько 200 гривень. У приватних клініках доведеться заплатити і за прийом лікаря. Наприклад, у Добробуті і Борисі це коштує 540 гривень.

У цілому щеплення обійдеться у 400-1100 гривень.

Але лікування грипу значно дорожче і для гаманця, і для здоров’я. Без ускладнень і антибіотиків доведеться викласти близько 500-600 гривень. При складному протіканні хвороби сума може доходити і до 3 тисяч гривень.

Саме щеплення можна зробити в будь-якій поліклініці чи лікарні, купивши вакцину в аптеці.

Кому безкоштовно?

На центральному рівні вакцини від грипу не закуповуються. Але у МОЗ зазначили, що вакцина може бути придбана на кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику:

медпрацівників,

вчителів,

дітей до 5 років,

вагітних,

літніх людей.

Що думає суспільство?

Не дивлячись на попередження лікарів і лякаючу статистику смертей, люди не поспішають за вакциною. Чому?

Багато хто вважає щеплення від грипу марною справою. І судячи з коментарів на різних форумах здоров’я, таких людей більшість.

– Щеплення знизить вроджений імунітет. Навіщо вашій дитині колоти якусь хімічну дурницю, думайте самі. – Сама медик. Ні собі, ні дитині щеплення не роблю. У садку і в школі 90% відмову пишуть. На моїй пам’яті за 7 років два рази грипувала. – Робила щеплення 2 роки поспіль. І в обох випадках спочатку занедужувала після щеплення, а потім в період епідемії грипу. Запитала з цього приводу у знайомого лікаря, на що він відповів про наявність багатьох штампів грипу, додавши, що ні собі, ні своїм близьким жодного разу не ставив його. Від нього тільки додаткове навантаження на організм, краще зайнятися профілактичними заходами. – З приводу щеплень. Не прищеплювалася ніколи, але це особиста справа кожного. Поясню з медичної точки зору, що це за щеплення. Вам вводять ослаблений вірус грипу (причому тільки один його штам, який імовірно, буде бушувати в цьому сезоні). Тобто це далеко не стовідсоткова гарантія.

Але не всі такої думки. Деякі вважають, що щеплення потрібно робити обов’язково.

– Звичайно, робити. Грип – це не звичайна застуда, від нього і померти можна. – Не робити щеплення від грипу – це середньовіччя. Ви поясніть зараз тим батькам і родичам дітей, вагітних і інших нещасних, які померли минулої зими від грипу (а рахунок йде на сотні), що робити щеплення не треба … Ось і вирішуйте! Подивіться зараз на свою дитину і вирішіть! – Мені 70 років, я маю купу болячок. Роблю щеплення від грипу вже 6 років. Завжди щеплення переношу добре. Правда, у 2016 році зробила її пізно, аж у грудні, і зловила вірус грипу. Але, якщо б не зробила щеплення, то було б ще гірше. В цьому році робити буду його обов’язково, але не пізніше жовтня-листопада. Всім раджу. – Я вже літня людина. Як себе пам’ятаю завжди хворіла ГРВІ, три рази перенесла грип. Це було дуже важко. Не встигнувши одужати, я знову хворіла, і це тривало багато-багато років. Щеплення стали робити на роботі. Я спочатку відмовлялася, але мене переконали зробити, так як у мене серцево-судинне захворювання. Після цього я забула про всі простудні захворювання, навіть, якщо промокали взимку ноги. Я ожила, з’явилася бадьорість. Впевнена, що робити щеплення просто необхідно.

Чому не роблять щеплення?

Чому люди відмовляються робити щеплення від грипу, і чи варто його робити взагалі – з цими питаннями ми звернулися до завідувачки терапевтичним відділенням Вишневської міської лікарні, лікаря вищої категорії Олени Лісовської.

– Просто у нас такий менталітет в країні – спочатку захворіти, а потім лікуватися. В інших європейських країнах і в Америці більше розвинена сторона попередження хвороби, тобто профілактика. Вони там всі роблять щеплення від грипу, – каже терапевт.

Ви або Ваші діти проходитимуть вакцинацію? Уся родина

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Крім того, багато хто помилково вважає, що після щеплення від грипу діти і дорослі стають більш активними, бадьорими і працездатними.

На справі виходить зовсім інше. Після введення ін’єкції загальний стан значно погіршується – з’являється запаморочення, нудота, слабкість, млявість (вірні симптоми формування нового імунітету). Переносяться вони нелегко, але їх потрібно перечекати кілька днів.

Це призводить до того, що багато людей, які не знають цю інформацію, лякається і взагалі відмовляється від ідеї робити щеплення у майбутньому.

Коли робити щеплення?

Крім того, лікар запевняє, що щеплення потрібно встигнути зробити до початку епідсезону.

– Тому що багато хто говорить – зробив щеплення і все одно захворів. Так, може, зробив уже у листопаді перед епідемією грипу. Імунітет все одно виробляється 1,5-2 місяці. Потрібен час, щоб утворилися імуноглобуліни і почали працювати проти вірусу, – стверджує Олена Лісовська.

Протипоказання

Якщо у людини немає протипоказань – алергічної реакції на яєчний білок, інші складові вакцини, астми, розвитку ускладнення після минулих щеплень (почервоніння, набряку, хворобливості у місці введення, збільшення лімфовузлів, порушення сну тощо) і вона не знаходиться у гострому періоді запальних, інфекційних хвороб – то щеплення робити варто.

Серед протипоказань знаходиться і вагітність. Хоча деякі лікарі все-таки дають добро майбутнім мамам на щеплення. Особисто Олена Лісовська не рекомендує вводити вакцину проти грипу у період вагітності.

Кому особливо потрібне щеплення?

Особливо воно потрібне дітям у віці від 6 місяцем і літнім людям.

– Це пов’язано з тим, що у них найслабший імунітет. Також щеплення необхідне людям з цукровим діабетом, з серцево-судинною гіпертонією, оскільки у поєднанні з іншими хворобами грип призводить до тяжких наслідків, – запевняє терапевт.

Також, за її словами, щеплення від грипу просто необхідне людям, які постійно перебувають у громадських місцях, працюють там (медпрацівникам, вчителям, продавцям тощо), а також школярам і студентам.

Але варто зазначити, що щеплення не гарантує 100% захисту від грипу.

– Щеплення захищає на 70-80% і не від усіх штампів грипу, а тільки від одного, який вирує в цьому епідеміологічному сезоні. Але ті люди, які його зробили і все ж захворіли, легше переносять грип. Симптоми не такі гострі, температура не така висока і хвороба проходить без ускладнень, – розповіла Олена Лісовська.

Не зайвою у сезон грипу буде і вітамінотерапія. Пропийте сезонний комплекс вітамінів і мінералів. Ну і, звичайно, ведіть здоровий спосіб життя, займайтеся спортом, загартовувайтесь і не забувайте про оточуючих. Якщо захворіли – залишайтеся вдома або носіть захисну маску.

До слова, її необхідно носити і здоровим людям, які знаходяться у громадських місцях – у транспорті, лікарні або навчальному закладі.

Ангеліна Маліновська