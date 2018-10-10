Ознаки психічного розладу можуть проявлятися у абсолютно здорової людини. Розпізнати реальну проблему від провокацій організму іноді дуже складно.

Про 6 головних ознак психічного розладу пише Мaximonline .

Сенестопатія. Дивні і нетипові відчуття в тілі. В одному місці палить, в іншому – крутить і тягне, або під шкірою наче бігає миша.

Байдужість до думки оточуючих. Навіть після тренінгу, де вчили бути самим собою, ти навряд чи перестанеш митися. Цей забобон надто глибоко в’ївся у свідомість. І якщо ти спокійно мучиш колег запахом поту трирічної витримки, щось тут не так.

Ілюзії. Реальний предмет сприймається неправильно. Одиничний випадок – не страшно. Однак регулярні ілюзії – це вже серйозний симптом.

Різка зміна інтересів. При розладі психіки старі інтереси можуть раптово зникнути, натомість нові не з’являються.

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Перепади настрою. Коли було абсолютне щастя, а потім раптом усвідомлюєш, що весь світ – порошинка на сандалях Будди. А потім знову щастя. Такі ефекти трапляються при сильному дисбалансі дофаміну та серотоніну.

Провокація. Психічні захворювання часто з’являються після стресів, травм або отруєнь. При цьому подібні симптоми можуть проявлятися також у здорової людини. Якщо у вас кілька симптомів, а перед цим ви випили на спір відро горілки та билися головою об двері, мабуть, пора до лікаря.

До слова, вчені довели, що існує можливість змінити ДНК ембріонів.