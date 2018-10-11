За тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли понад 143 тисяч осіб, понад 70% з них – діти.

Грип набирає обертів в Україні, повідомив на прес-конференції гендиректор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта, передає Укрінформ.

– Протягом першого тижня дослідження за епідемічною ситуацією на грип та ГРВІ захворіли 143,052 осіб, із них 71,2% – це діти до 17 років, – уточнив він.

Водночас, за його словами, лабораторне підтвердження циркуляції вірусів грипу не зафіксовано, летальних випадків також не було.

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Курпіта також повідомив, що 350 тис. доз вакцин проти грипу найближчими днями будуть у вільному продажі в аптеках, їх вартість – від 250 до 350 грн.

При цьому він нагадав, що вакцина від грипу не захищає від нежиті і застуди.

– У групі ризику приблизно 13,5 млн українців, тобто 30% українців мають високий шанс інфікуватися або отримати ускладнення від грипу, – зазначив чиновник.

Раніше МОЗ прогнозував, що в Україну прийдуть 3 віруси грипу.

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