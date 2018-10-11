Сьогодні у всьому світі відзначають День захисту зору. Факти ICTV зібрали тести для самостійної перевірки зору та ознаки, які говорять про те, що пора звернутися до лікаря.

Кому варто регулярно перевіряти зір?

Відомо, що у сучасному світі людина отримує близько 80% інформації за допомогою очей.

Навіть людям із зором у 100% варто час від часу перевіряти свій зір.

Тим у кого ідеальний зір, можна перевіряти його раз на 2 роки. Тим, у кого робота пов’язана з комп’ютером, або тим, хто носить контактні лінзи, окуляри, має проблеми із зором, варто відвідувати офтальмолога хоча б раз на рік.

Як перевірити зір вдома?

В епоху інтернету попередньо перевірити зір зовсім нескладно. У мережі існує безліч різних тестів, які допоможуть визначити, чи варто звертатися до лікаря і зрозуміти, чи допомагають вам ті чи інші вправи для очей.

Наприклад, щоб пройти тест на астигматизм, потрібно подивитися на кілька малюнків.

Читайте: Топ-6 ознак психічного розладу

Для початку відійдіть на 2-4 кроки від монітора, закрийте одне око і подивіться на малюнок, потім інше око. Якщо вам здається, що деякі лінії темніші або більш розпливчасті, то вам потрібна консультація лікаря.

Тепер знаходячись біля монітора, закрийте одне око і подивіться на малюнок, потім інше око. Якщо ви не бачите ці квадрати однаково чорними, це може бути ознакою астигматизму.

У наступного малюнка чорні промені на білому тлі збігаються від периферії до центру. Якщо око астигматичне, то межа чіткої видимості променів представлятиме не окружність, а еліпс.

Коли треба йти до лікаря?

До професіонала варто звернутися якщо ви відчуваєте наступні симптоми, хоча немає сильного вітру, морозу або яскравого світла:

сухість в очах;

надмірну сльозливість;

набряклість і почервоніння повік.

І не варто займатися самолікуванням, адже воно може призвести до втрати зору.

Коли в очах виникає короткочасний біль і пелена, коли все навколишнє бачиться як крізь воду, варто задуматися про відпустку. Адже саме вона часто допомагає очам відпочити від робочих буднів за комп’ютером. Іноді вона допомагає і від так званих мушок та зірочок перед очима. Однак, якщо вони не зникають навіть після тривалого відпочинку, то варто відразу звернутися до лікаря. Першопричиною подібних скарг можуть стати:

погіршення кровопостачання ока або певної ділянки мозку;

зловживання речовинами, що впливають на кровотік;

судинна патологія сітківки;

дистрофія рогівки.

Звуження кута зору і різна чіткість зору в очах – це ознаки катаракти. І це захворювання не пройде саме. Вам потрібно терміново звернутися до лікаря, адже допоможе тільки операція.

Ще одна річ, яка повинна насторожити кожного – постійний біль в очах. Він може бути ознакою глаукоми, яка може призвести навіть до сліпоти. Визначити захворювання може тільки фахівець, вимірявши внутрішньоочний тиск.



До слова, чай із малиною не є панацеєю від застуди, однак його вживання допоможе полегшити симптоми хвороби.

Фото: Новий Зір