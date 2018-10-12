PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Клітковина продовжує життя: в яких продуктах міститься і як вживати/

Клітковина продовжує життя: в яких продуктах міститься і як вживати

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як краще вживати клітковину.

Фрукти та овочі

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook, чому потрібно вживати клітковину та як це правильно робити.

За її словами, рівень смертності людей, які вживали клітковину, на чверть нижчий, ніж серед тих хто майже не вживав її.

На клітковину багаті фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, соя та боби. Вони збагачують організм поживними речовинами та дають тривале відчуття насичення.

– Що регулярніше ми споживаємо клітковину, то менші ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку. Тому якщо ви зловили себе на думці, що мало споживаєте клітковини – зверніть увагу, – розповіла Супрун.

Читайте: Обережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення

Вона додала, що збільшувати кількість споживання клітковини потрібно поступово, оскільки через надмірну її кількість можуть виникнути здуття та навіть біль в животі.

Також потрібно пити достатньо рідини, оскільки це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин.

До слова, чай із малиною не є панацеєю від застуди, однак його вживання допоможе полегшити симптоми хвороби.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Психічний розлад
Топ-6 ознак психічного розладу
Часник і лимон не допоможуть! Супрун розповіла, як захиститися від грипу
Спалах тифу в США: майже 60 постраждалих
ДНК
Змінили ДНК до народження: вчені навчилися рятувати від вроджених хвороб
Не панацея! Чи варто лікувати застуду малиною
Медицина
В Індії трьох медиків оштрафували через почерк
Малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність: що вбиває українців
На Харківщині жінка померла через неправильний діагноз – лікаря судитимуть
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка