Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як краще вживати клітковину.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook, чому потрібно вживати клітковину та як це правильно робити.

За її словами, рівень смертності людей, які вживали клітковину, на чверть нижчий, ніж серед тих хто майже не вживав її.

На клітковину багаті фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, соя та боби. Вони збагачують організм поживними речовинами та дають тривале відчуття насичення.

– Що регулярніше ми споживаємо клітковину, то менші ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку. Тому якщо ви зловили себе на думці, що мало споживаєте клітковини – зверніть увагу, – розповіла Супрун.



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Вона додала, що збільшувати кількість споживання клітковини потрібно поступово, оскільки через надмірну її кількість можуть виникнути здуття та навіть біль в животі.

Також потрібно пити достатньо рідини, оскільки це сприятиме процесу травлення та засвоєнню поживних речовин.

До слова, чай із малиною не є панацеєю від застуди, однак його вживання допоможе полегшити симптоми хвороби.