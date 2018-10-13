Людина може зіткнутися із ситуацією, коли їй потрібна імплантація зубів. До цього спонукає велика кількість причин.

Якщо ви замислювалися, як краще безболісно вилікувати зуби або поставити собі імпланти, то можна точно сказати, що наука просунулася вперед і тепер не обов’язково входити в медикаментозний сон.

У мережі клінік стоматології Люмі-Дент у Києві досвідчені хірурги проведуть кожному бажаючому якісну імплантацію зубів. Установка титанових імплантів зубів можлива як під загальною седацією (медикаментозний сон), так і під унікальною місцевою комп’ютерною анестезією.

Взагалі комп’ютерна анестезія має низку переваг, порівняно з класичними рішеннями. Вона приходить на зміну, а наша клініка використовує тільки інноваційні технології. Включивши до переліку послуг комп’ютерну анестезію, можна більше не використовувати класичні шприци, на зміну прийшов спеціальний апарат.

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Цей вид анестезії практично безболісний, що відмінно підійде не тільки для дорослих, але також і для дітей. А тим, хто боїться йти до лікаря, такий підхід до заморожування зубів стане тим першим кроком до спокою.

Дуже важливо звернутися до професіоналів своєї справи, які точно знають, як виконати всю роботу якісно і з гарантією. У клініці Люмі-Дент така робота виконується швидко, а імплант утримується протягом довгого часу. Ви забудете про нього відразу після установки. Робота виконується кваліфікованими лікарями, які мають багатий досвід в проведенні даних операцій.

Процес установки імпланта

Вся процедура просто зобов’язана проходити за чіткою схемою, яка відпрацьована роками. Якщо її порушити, то в наслідку можуть виникнути проблеми з імплантами і потрібно спочатку видалення старого, а після вже установка нового зубного протеза. Стандартно робота відбувається наступним чином:

Проведення консультації у фахівця;

Установка зубного імпланта;

Установка формувача ясен;

Протезування на імпланті.

Всі види робіт проводяться тільки досвідченими фахівцями, які провели в даній сфері не один рік. Таким чином, звернувшись в клініку Люмі-Дент, ви отримуєте не тільки якісні послуги, але також інноваційні технології анестезії, які допоможуть знизити больові відчуття від установки імплантів.

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